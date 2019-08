Kyrgios se retracta tras llamar “corrupta” a la ATP

El polémico tenista australiano Nick Kyrgios se retractó este miércoles de sus declaraciones del martes tras su estreno en el Abierto de EE.UU. en las que calificó a la ATP de “bastante corrupta”, y dijo no haber “elegido las palabras correctas”.

“No fue la elección correcta de palabras y mi objetivo e intención era hablar sobre lo que creo son dobles estándares en lugar de corrupción”, aseguró Kyrgios en un mensaje publicado en Twitter.

I want to clarify a couple of things…. pic.twitter.com/wRCWcj3tJc

— Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) August 28, 2019