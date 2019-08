Josh McCown sale del retiro y firma con las Águilas de Philadelphia

Tras perder dos mariscales de campo suplentes en semanas consecutivas, las Águilas de Philadelphia se compraron un seguro al llegar a un acuerdo de contrato con Josh McCown, quien había anunciado su retiro hace un par de meses.

McCown se unirá al equipo al acceder a un contrato de una temporada por 2 millones de dólares, en salario base que será completamente garantizado, y con un valor máximo de 5.4 millones de dólares.

Este tipo de compromiso sugiere que McCown no ira simplemente a una prueba, sino que él será uno de los suplentes de Carson Wentz, mariscal de campo titular de Philadelphia, rol que ha desempeñado a lo largo de su carrera.

El quaterback número dos del equipo, Nate Sudfeld, sufrió una ruptura en su muñeca del brazo con el que no lanza en el primer partido de pretemporada y se espera que se pierda varias semanas, pero no toda la temporada regular. El jueves pasado, Cody Kessler dejó el segundo encuentro de preparación de las Águilas y no regresó al ingresar al protocolo de conmociones de la NFL.

Philadelphia será el onceavo equipo en la carrera de Josh McCown, las últimas dos campañas las desempeñó como el mariscal suplente de los Jets de Nueva York. McCown, 40 años, ingresará en su temporada 17 en la NFL y ha sumado 17,707 yardas lanzadas, 98 pases de anotación y 82 intercepciones.

