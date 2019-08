Jorge Luis Martínez repite podio en Lima 2019

Tras conquistar el bronce en los 300 metros en patinaje de velocidad, Jorge Luis Martínez volvió a subirse al podio panamericano en esta ocasión en la prueba de los 500 metros.

En la pista de patinaje peruana, el mexicano registró un tiempo de 43.292 para agenciarse el segundo lugar, quedando 0.381 de conseguir el oro panamericano que se lo agenció el colombiano Pedro Armando Causil.

“Es una carrera en la que todo puede pasar pero es una carrera en la que tienes que reaccionar muy rápido a las circunstancias y reaccionar acertadamente y afortunadamente lo hice y gracias a Dios se pudo dar el podio”, comentó Jorge Luis, quien hizo historia en 2016 al consagrase como el primer mexicano en ser campeón mundial de patinaje de velocidad sobre ruedas en China.

¡Un resultado histórico para 🇲🇽!#Video 📹 Jorge Luis Martínez ganó la plata 🥈 en el patinaje de velocidad, en la prueba de 500 metros. 🗣 "Estoy muy contento porque se nos dieron las cosas y logramos esta medalla que es histórica, es un gran logro para el deporte" pic.twitter.com/TrEkZbVO7x — Universal Deportes (@UnivDeportes) August 10, 2019

“Lo difícil de esta carrera es que no puedes predecir lo que va a pasar, tu traes tu plan en la cabeza, tu traes lo que quieres hacer pero tienes que estar muy consiente para reaccionar acertadamente a lo que pueda pasar. Lo que pasó ya lo tenía previsto por eso reaccioné tan rápido, reaccioné bien y me pude colocar en el segundo lugar que fue lo que me dio la medalla”, apuntó el mexicano.

Asimismo, Verónica Elías se llevó el tercer puesto en la misma prueba para aumentar la cosecha mexicana en territorio peruano.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ