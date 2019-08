Jérémy Ménez es bajado de la convocatoria de América por su ‘mala actitud’

Miguel Herrera descartó la presencia de Jérémy Ménez para el partido en contra de Morelia. El estratega reiteró, que si bien puede contar con él, que no tiene la actitud para jugar con América en estos momentos.

“Jérémy cuento con él y si veo a otros jugadores con mejor actitud y trato de ser lo más Justo posible con el grupo”, aseguró el entrenador de los azulcremas, quien aseguró que el francés no saldrá ni a la banca este sábado cuando reciban a los michoacanos en el estadio Azteca.

El galo dio de qué hablar el jueves, ya que se presentó a la sesión vespertina y se retiró del inmueble solo 20 minutos después de iniciada la práctica, alegando que le dolía el estómago, una situación que ha sido recurrente con Ménez que informar al cuerpo técnico que sufre de alguna dolencia y no culmina los entrenamientos.

Por otro lado, Herrera también afirmó que Henry Martín y Giovani dos Santos no verán acción en contra de Morelia, debido a los malestares que aquejan es estos futbolistas. Gio dos Santos no vio acción ante Atlanta United debido a una sobrecarga muscular de la cual no se ha podido recuperar.

“Se resiente Henry y está fuera, ni se cuánto tiempo. Por eso iremos a buscar algo. Ahora no puedo contar con él y es importante buscar algo arriba”, afirmó el ‘Piojo’, quien no descartó buscar otro atacante en el mercado de transferencias.

