Jérémy Ménez anuncia su salida de América

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Jérémy Ménez anunció su salida de América, a casi dos años de su llegada al balompié mexicano.

“Anuncio mi salida del club después de 2 temporadas muy gratificantes para mí. Quería agradecer a los fanáticos por la increíble bienvenida que me dieron. Me gustaría agradecer al club por su dedicación y habilidades, y a todos mis compañeros con los que jugué. No te olvidaré. Vamos América. Somos Águilas”, expresó el francés en sus redes sociales

Miguel Herrera, entrenador de los azulcremas, declaró abiertamente que no pensaba utilizar a Jérémy Ménez debido a la actitud que había tomado el mediocampista. El francés solo disputó 20 minutos del actual certamen, los cuales vinieron en la primera jornada del campeonato, cuando su equipo venció 4-2 a Monterrey.

Ménez sufrió previo al inicio del Apertura 2018 una lesión de rodillas que lo marginó de las canchas por alrededor de seis meses, por lo que perdió todo el campeonato. A su regreso, Herrera solamente utilizó en 84 minutos en el Clausura 2019 al francés y se comenzó a rumorar de una abierta confrontación entre el entrenador y el jugador.

Jérémy Ménez solo pudo disputar 14 encuentros de liga con América en los cuatro torneos en los que vistió la playera de las Águilas. Hasta el momento se desconoce cuál podría ser el siguiente paso en la carrera del futbolista europeo de 32 años de edad.

