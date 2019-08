Investigan a DeMarcus Cousins por amenaza de muerte a su exnovia

La exnovia de Cousins y la madre de su hijo de 7 años presentaron un informe policial el viernes, aproximadamente dos horas después de que ella alegara que Cousins la amenazó con “ponerle una bala en la cabeza”.

La conversación telefónica fue grabada por la exnovia y la entregó a la policía así como a TMZ.

“Voy a preguntarte una vez más antes de llevarlo a otro nivel…”se escucha en el supuesto audio. “¿Puedo venir mi hijo aquí por favor?”, continúa. “No, no irᔝ, responde rotundamente la exnovia del jugador. “Bien, me aseguraré de ponerte una bala en la p*ta cabeza”, sentenció supuestamente el jugador.

DeMarcus Cousins' ex-girlfriend, Christy West, alleged that the Los Angeles Lakers center threatened to kill her when she refused to let their seven-year-old son attend his wedding to Morgan Lang last week. Is she wrong for that??? 🔊🔊 #mymixtapeznews pic.twitter.com/X29qFu95ac

