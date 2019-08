Intensa gira del veracruzano Rogelio Castro rumbo al Mundial en Polonia

El tenismesista veracruzano Rogelio Castro Hernández se reporta listo para encarar una intensa gira que realizará por Europa en donde la parada importante será el Campeonato Mundial de Cadetes de Tenis de Mesa que se realizará del 22 al 31 de octubre en Polonia y en donde estará respaldado por el Instituto Veracruzano del Deporte que dirige Víctor Iván Domínguez Guerrero.

Rogelio Castro Hernández regresó de su intensa gira de competencias que tuvo tanto en el Latinoamericano U 15 en Colombia como en el Circuito Mundial de El Salvador, en donde se colgó preseas internacionales que lo motivan para buscar la gloria mundial en Polonia.

“Estoy muy contento por haber logrado esta clasificación, fue una clasificación bastante dura, muy competitiva, donde sólo había cuatro plazas y junto a mis compañeros de Puerto Rico, Brasil y Perú, logré clasificarme para el próximo Mundial de la categoría Sub 15 que será en octubre en Polonia”, reveló el jugador originario de Xalapa, Veracruz.

Rogelio Castro Hernández fue recibido por el rector del deporte en Veracruz, en donde Víctor Iván Domínguez Guerrero atendió al jugador xalapeño y escuchó el itinerario europeo del jugador que abarca del 30 de agosto hasta el 30 de noviembre en donde a parte del Mundial en Polonia, contempla Circuitos Mundiales en Croacia, Hungría y Portugal.

“Mi preparación comenzó desde febrero con el Campeonato Centroamericano donde logré el objetivo, el cual era quedar campeón del evento individual, e Cancún, en febrero; competí en el clasificatorio para ir a Lima a los JP donde no logré la clasificación pero quedé en el equipo B y era algo bastante bueno ya que apenas tengo 14 años y los que quedaron en la selección ya eran atletas con más experiencia y mayores”, indicó.

Castro Hernández quien a sus 14 años, tiene un largo recorrido por Europa en donde ha pulido su técnica y adquirido experiencia internacional, compartió el camino que ha conseguido en el presente año.

“Fui a Europa, (donde competí en tres circuitos mundiales que son abiertos y donde van de todo el mundo, buenos jugadores, en Francia, En Bélgica y en España y en Bélgica logré una medalla de Bronce) alrededor de dos o tres meses para la Olimpiada Nacional que se celebró en Cancún donde se logró el objetivo que estuve esperando por muchos años, que era poder competiré en una Olimpiada Nacional desde muy chico y este que fue ,mi primer año logré mi objetivo que fue quedar campeón en el evento individual”.

Castro Hernández comentó en donde consiguió la calificación al Mundial de Tenis de Mesa para Polonia, “viajé a Medellín, Colombia, al Campeonato Latinoamericano y el clasificatorio para el Mundial, de Polonia. Me fue muy bien, logré la medalla de Bronce en el evento individual y la medalla de Bronce en dobles mixtos y logré la clasificación al Mundial en Polonia el mes de octubre”.

Previo al Mundial en Polonia, Rogelio Castro Hernández comentó que realizará entrenamientos en Madrid, España, “y asistiré a dos Circuitos Mundiales en Croacia y Eslovenia, previo este Mundial y 10 días antes del Mundial estaré en concentración en Suecia con mis otros tres compañeros que conformamos el equipo para representar a Latinoamérica”.

“Más que nada estoy muy orgulloso por todo lo que yo he logrado en estos años, por todo el esfuerzo que he puesto y me seguiré preparando para seguir con estos resultados y cada vez mejores. Mi familia ha sido importante en mi desarrollo deportivo, son los que siempre me han apoyado; siempre han estado junto a mí, nunca me han dejado”, subrayó.

El tenismesista veracruzano dijo estar agradecido con el apoyo que le ha brindado el Instituto Veracruzano del Deporte, “siempre me ha estado apoyando; sí, los apoyos que me son muy buenos. Nunca me han dejado, siempre han estado ahí junto a mí”.

ITINERARIO

· 1-17 Septiembre Entrenamiento en Madrid

· 18-22 Septiembre Circuito Mundial en Croacia

· 23 septiembre al 9 de Octubre Entrenamiento en Madrid

· 10 al 22 de octubre Concentración con equipo de cadetes de

Latinoamérica en Suecia

· 22 al 31 de Octubre Campeonato Mundial de Cadetes en

Polonia

· 6 al 10 de Noviembre Circuito Mundial en Hungría

· 13 al 17 de Noviembre Circuito Mundial en Portugal

· 19 al 26 de Noviembre Entrenamiento en Madrid.

