Indisciplinas de Jérémy Ménez lo tienen borrado de América

Jérémy Ménez argumentaría lesiones en los entrenamientos para no completar los mismos, sin embargo, el francés no se deja revisar por el equipo médico de América, lo que le ha valido no ser convocado a los recientes encuentros de los azulcremas.

De acuerdo con el rotativo Récord, el volante ofensivo no se encuentra a gusto con su rol en las Águilas, por lo que ya le comunicó a sus compañeros de equipo y a la directiva su intención de dejar el nido y buscar un nuevo comienzo en algún otro conjunto.

El carácter del galo, aunado a su poca productividad en la cancha, le ha ganado ser relegado por Miguel Herrera, que a pesar de que ya no tiene que dejar fuera a ningún jugador extranjero de las convocatorias del equipo, ha decidido prescindir de Ménez en los recientes cotejos.

Por ello, como era de esperarse, una vez más Miguel Herrera decidió dejarlo fuera de la convocatoria para el choque de la Campeones Cup contra el Atlanta United en los Estados Unidos, pues tras realizar el entrenamiento rutinario el lunes, Ménez se marchó en su camioneta a su casa, mientras el equipo realizó el viaje a la Unión Americana.

