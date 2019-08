¡Histórico! Árbitra francesa impartirá justicia en la Supercopa

El próximo 14 de agosto pasará a la historia en los anales del futbol. La Supercopa, disputada entre el Liverpool y el Chelsea en el Besiktas Park, contará con la presencia femenina en los controles de la justicia. Será la arbitra francesa Stéphanie Frappart la encargada de pitar el encuentro y de paso pasará a la historia como la primera mujer en arbitrar una final masculina.

Frappart fue la encargada de arbitrar la reciente final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA entre Estados Unidos y Holanda en la ciudad de Lyon. También dirigió la semifinal del Campeonato de Europa Femenino de la UEFA de 2017 entre Holanda e Inglaterra.

Frappart dirigirá un equipo integrado en su mayoría por mujeres. Estará asistida por Manuela Nicolosi, de Francia, y Michelle O’Neal, de la República de Irlanda, que serán las árbitras asistentes. La pareja, junto a Frappart, también estuvo presente en la final del Mundial del 7 de julio.

Stephanie Frappart to ref Uefa Super Cup #lfc #cfc. “I hope the skill & devotion Stéphanie has shown throughout her career to reach this level will provide inspiration to millions of girls & women around Europe & show them there should be no barriers to reach one's dream” Ceferin

— Henry Winter (@henrywinter) August 2, 2019