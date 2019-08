Hirving Lozano aspira a ser el nuevo Hugo Sánchez

Hirving Lozano fue presentado de manera oficial con el Napoli de Italia, equipo que le dio el número ‘11’. El ‘Chucky’ fue cuestionado por los medios de aquel sobre los alcances que puede tener en comparación a Hugo Sánchez, a lo que el mexicano respondió que trabajará para acercarse a lo hecho por el ‘Pentapichichi’.

“La verdad que Hugo Sánchez fue un jugadorazo, hizo muchas cosas importantes, para mí es un ídolo, un ídolo para muchos mexicanos, ojalá se pueda lograr algo parecido o mejor que él, pero bueno eso es trabajo, eso es dedicación, eso es disciplina, vamos a trabajar para eso y ojalá que se dé”, externó el canterano del Pachuca en la rueda de prensa que también presenció su familia.

“Desde el primer momento que Napoli estuvo interesado en mí fue la primera opción, tuvieron que pasar muchas cosas, pero se concretó. La verdad que me siento muy contento, muy feliz de estar en este club, con grandes jugadores, con un cuerpo técnico maravilloso que tiene mucha experiencia, contento por ser la primera opción del míster”.

🎙 @HirvingLozano70: “Escogí la playera 11 porque es un número que me gusta y me ha ido bien con él”. 📌 #BienvenidoLozano

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/5gX8wAQCE9 — Oficial SSC Napoli (@sscnapoliES) August 27, 2019

El ‘Chucky’ se mostró contento por la forma en la que ha sido recibido en la escuadra italiana, pues aseguró que, además de Carlo Ancelotti y Aurelio De Leurentiis, sus compañeros le han abierto los brazos.

“Me siento muy contento de que un equipo tan importante me tome en cuenta y pague lo que pagó. Hablé varias veces con el presidente, fueron varias platicas muy bonitas. La verdad que todos, son grandes personas, me aceptaron muy bien, son buenas personas, me siento contento, me arroparon bien. No sé desde cuándo lo convencí, él (Ancelotti) vio los partidos de México, los partidos del PSV, estoy muy contento de que un gran técnico como Ancelotti me quisiera tanto y estoy muy feliz”.

