Héctor Moreno rechazó regresar a la Liga MX

Tras 10 años en el Viejo Continente, Héctor Moreno decidió que era momento de emigrar de Europa y tomó sus maletas con rumbo a Qatar para defender los colores de Al-Gharafa- Sin embargo, el mexicano reveló que tuvo la oportunidad de regresar a la Liga MX pero consideró que no era el momento adecuado.

“Afortunadamente tuve la opción de volver a México, gracias a Dios los 10 años que tuve en Europa cada mercado tenía la posibilidad. Pero no es que menosprecie ni mucho la liga pero en este momento como en anteriores he decido no regresar. La principal opción era quedarme en la Real tenía dos años más de contrato y el apoyo del entrenador” señaló Héctor Moreno para Fox Sports.

El canterano de los Pumas señaló que una de las principales razones para tomar la oferta de los cataríes fue el interés que mostraron por él. Moreno manifestó que el interés de Al –Gharafa lo hizo sentir valorado y querido, algo que lo llevó a firmar.

“Es una decisión que he tomado con la familia no de un día a otro. Tuve la oportunidad de venir acá desde enero me buscaron en ese momento no se pudo dar. Pero siguió el interés y al final me gusta estar donde me siento querido” sentenció Moreno.

Héctor Moreno se mostró agradecido con su antiguo club, la Real Sociedad, debido a que le permitieron negociar con libertad tras saber del interés del club Al-Gharafa además de siempre apoyarlo tanto en sus problema futbolísticos como personales.

