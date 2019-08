Hamilton delante de Verstappen y Vettel en el primer entrenamiento libre

El quíntuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, fue el mejor este viernes en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, el duodécimo del año, que el español Carlos Sainz (McLaren) acabó con el noveno tiempo en el circuito del Hungaroring.

Hamilton cubrió -en la mejor de sus 41 vueltas, con neumático blando- los 4.381 metros de la pista de las afueras de Budapest en un minuto, 17 segundos y 233 milésimas, 165 menos que el holandés Max Verstappen (Red Bull), ganador el pasado domingo en Alemania; que mejoró en una milésima el tiempo del cuádruple campeón mundial alemán Sebastian Vettel (Ferrari), tercero en la sesión.

El español Carlos Sainz, séptimo en el Mundial, marcó el noveno tiempo. El madrileño giró 23 veces y en su mejor vuelta -que logró, al igual que el resto, con neumático blando- paró el cronómetro en un minuto, 18 segundos y 702 milésimas; a 1.469 del crono de Hamilton, que fue el que más rodó en un ensayo en el que el francés Pierre Gasly (Red Bull) y el danés Kevin Magnussen (Haas) fueron cuarto y quinto, respectivamente.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point), que dio un trompo en una sesión que concluyó con 24 grados centígrados ambientales y en la que a ratos llovió ligeramente, se inscribió decimoquinto en la tabla de tiempos. ‘Checo’, decimosexto en el certamen, repitió veinte veces el trazado magiar y en su giro rápido paró el reloj en 1:19.325, a dos segundos del quíntuple campeón del mundo británico.

El finlandés Valtteri Bottas -segundo en el Mundial, a 41 puntos de los 225 con los que lidera su compañero Hamilton- no salió a pista, ya que su equipo decidió sustituir la unidad de potencia de su Mercedes. La escudería de Brackley coloca un motor usado -para analizar el problema del sustituido- en el coche del finés, que, por este motivo, no debería temer sanción alguna.

