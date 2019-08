Guardiola prescinde de su crack por temor a que de positivo en la prueba antidopaje

Pep Guardiola anhelada la Community Shield y una derrota sobre la mesa ante el Liverpool era inconcebible para el español, por lo que tomó la decisión de prescindir de Riyad Mahrez por temor a que diera positivo en el control antidopaje.

Mahrez, recurrente titular en el once de Pep, se había estado tratando una afección ocular con medicamentos que eran desconocidos para el cuerpo médico del City, por lo que Guardiola prefirió no arriesgar y dejó en la grada al argelino.

El atacante había vuelto el viernes a los entrenamientos con los Citizens, tras su exitosa actuación en la Copa África donde Argelia, su nación, se coronó.

Guardiola aclaró en The Sun que el control antidopaje era “un riesgo” que no podían asumir: “Riyad tomó un poco de medicina, pero no sabemos lo que tomó y por lo tanto el control antidopaje era un riesgo. Los médicos del club desconocían lo que contenía esa medicina y no queríamos arriesgarnos”.

Sin Mahrez en el terreno de juego, el Manchester City de Guardiola se impuso en los penaltis en la final de la Community Shield ante el Liverpool.

