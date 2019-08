Grandes Ligas jugará en el ‘Campo de los Sueños’ en Iowa

Grandes Ligas (MLB) anunció se jugará por primera vez en la historia un partido de beisbol profesional de la ‘gran carpa’ en el estado de Iowa, cuando los Yankees de Nueva York se enfrenten a los Medias Blancas de Chicago en el mítico ‘Campo de los Sueños’ el 13 de agosto de 2020.

El Campo de los Sueños es una película norteamericana basada en la novela de W.P. Kinsella, en la cual se cuenta la historia de un agricultor que construye un pequeño estadio de beisbol en su maizal, tras ver en un sueño a ‘Shoeless Joe Jackson, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago y quien se encuentra vetado de por vida por la MLB por su presunta participación en los amaños de partidos de la Serie Mundial de 1919.

“Como un deporte que se enorgullece de su historia que une generaciones, Major League Baseball se complace en llevar un juego de temporada regular al sitio de Field of Dreams. Esperamos celebrar el mensaje perdurable de la película sobre cómo el béisbol une a las personas en este campo de maíz especial en Iowa”, declaró Rob Manfred, comisionado de la MLB.

MLB at Field of Dreams will feature the @whitesox hosting the @Yankees in the first-ever Major League game played in Iowa next August 13th. pic.twitter.com/HhuGh0jebY

— MLB Communications (@MLB_PR) August 8, 2019