Gignac y una oportunidad

André-Pierre Gignac le dio el triunfo a su equipo ante Club Universidad, con lo que se convirtió en el máximo goleador en la historia de Tigres. Apenas en la jornada 2 vimos cómo este jugador se confrontó con Tomás Boy, otro referente histórico de Tigres, tras lo que el mexicano salió a ofrecer disculpas ante la prensa en lo que podemos calificar como un buen manejo de crisis, enviando el mensaje correcto de mesura y disciplina a sus jugadores; en el otro lado de la moneda, Gignac publicó en sus redes una foto de Boy como Director Técnico de Rayados, el máximo rival deportivo de los de la U.A.N.L., aportando a una narrativa atractiva en el fútbol de la región y recordándonos por qué ha encajado tan bien en el contexto regio.

Desde que llegó a México el francés demostró que venía preparado para echarse a la bolsa a su afición haciendo con las manos la señal del grupo de animación “Libres y Lokos”, maneja el lenguaje coloquial norteño como uno más e incluso su aporte social ha sido destacado al sumarse a causas de manera discreta, independientemente de si se trata de darle ánimos a un aficionado de la tercera edad o a un niño. A ello hay que sumar que echó raíces en México incluso con hijos nacidos aquí, lo cual no es poca cosa como estímulo de percepción ante la afición.

Evidentemente, Gignac conoce su negocio al gestionar su imagen, con diversos estímulos de percepción se ha ganado tanto el cariño de la afición como la admiración de los rivales, por lo que no fue sorpresa que más de un seguidor, líder de opinión y periodista lo postulara como el mejor extranjero en la historia de la Liga MX. Y digo que no fue sorpresa porque, como he dicho muchas veces en diferentes espacios, el negocio del fútbol se cuece aparte en Monterrey, la pasión es desbordante y la narrativa no conoce punto medio cuando de generar polémica, y por ende audiencia, se trata.

Con la frialdad de las estadísticas podemos decir que Gignac no es el mejor extranjero que ha pisado las canchas de la LigaMX, aún está muy lejos de Cabinho y José Saturnino Cardozo. Hay quienes dicen que no vieron jugar a Cabinho, ni a “Pata Bendita” y mucho menos a Perucci por lo que ponen a Gignac en su lugar; en otra oportunidad ahondaremos en si ese argumento es válido en comunicadores especializados, para hoy enfocarnos en la gran área de oportunidad de comunicación que existe ante el desconocimiento de estos héroes de antaño que aportaron muchas páginas a la historia de la liga. Más allá de satanizar a los millenials y la indignación en redes sociales ante los que no reconocen a jugadores extranjeros históricos, hay que voltear a lo que se hace en otras ligas para recordar a sus ídolos, tropicalizar dichos esfuerzos y seguir el ejemplo. No se trata de hacerles un reconocimiento efímero sino aprovechar a estos ídolos, la mayoría de ellos vivos, convertirlos en embajadores de la LigaMX. Al final eso también se monetiza, pero también abona a la imagen positiva de nuestro fútbol.

