Reinoso habría amañado un juego en la Liga de Ascenso

El paso del empresario argentino Carlos Ahumada como dueño del Club León sigue generando polémica y es que cuando fue propietario de la Fiera entre 2002 y 2005, hay un tema de posible amaño de partido, cuando el técnico del equipo era Carlos Reinoso.

Ahumada tomó al equipo en Primera División, pero a punto del descenso, y en los años siguientes trató de ascenderlo de regreso a toda costa, lo que incluiría el intento de amañar un partido de Liguilla, según reveló el periodista Ignacio “El Fantasma” Suárez en su columna en Récord.

Suárez narra cómo supuestamente Ahumada y Carlos Reinoso, entrenador del León en 2003, abordaron a varios jugadores de los Lagartos de Tabasco, que jugaban los Cuartos de Final del Verano 2003 ante los Esmeraldas.

Luego de perder el juego de Ida por 2-1, León estaba obligado a ganar la Vuelta en casa y una noche antes del partido, según los testimonios, varios jugadores tabasqueños fueron abordados por Reinoso y Ahumada, quienes les habrían ofrecido 500 mil pesos para dejarse perder.

“Vamos a ascender por las buenas o por las malas, no invertimos aquí a lo pendejo”, le habría dicho Ahumada a sus allegados en una charla previa al juego, según un testigo de la plática, citado por Ignacio Suárez.

León ganó el juego de Vuelta por 3-0 y así avanzó a las semifinales. De hecho, en ese torneo los Verdes se coronaron venciendo al Tapatío en la Final, pero no pudieron ascender, al perder la serie definitiva ante el Irapuato.

Entrevistado por El Fantasma Suárez, Camilo Romero, jugador de los Lagartos de Tabasco en aquella temporada y alguna vez figura de Chivas, aceptó que Carlos Reinoso le ofreció dinero para perder la serie.

Yo era el capitán del equipo de Tabasco y la verdad de las cosas, es que a mí me contactó Carlos Reinoso, no recuerdo si fue antes o después de la cena, pero nada claro en cantidades o nada de eso. No sé si a los demás sí les habló o les ofreció algo, no te lo puedo asegurar. Yo te digo, que a mí me contactó”, narró Romero al recordar la noche previa al juego de vuelta.

Camilo recordó que la estrategia de Reinoso fue ofrecerle un puesto en el mismo León para el siguiente torneo, si conseguían el ascenso a Primera División.

“(Me dijo) que tenía mi puesto asegurado con el equipo una vez que ascendieran, que incluso me fuera ocho días de vacaciones y luego me presentara a entrenar con el León, que ya me tenía considerado”, añadió el ex de Chivas.

Incluso Romero recuerda que Reinoso no se molestó por su negativa, sino que reconoció su integridad. Además, el jugador le informó sobre la situación a su técnico en Tabasco, el brasileño Antonio Carlos Santos.

A través de su cuenta de Twitter, Reinoso negó que hubiera participado en el intento de amaño.

Pero la versión de Romero fue respaldado por el propio Antonio Carlos Santos, también entrevistado por El Fantasma Suárez.

“Me acuerdo perfecto de esa chingadera (sic). Si llegamos al juego con una ventaja y un día antes del partido Ahumada y Carlos Reinoso le ofrecieron 500 mil pesos por lo menos a cinco jugadores”, declaró Santos, figura del América como jugador en los años 80.

Santos respaldó lo dicho por Romero, en el sentido de que el jugador le reveló el acercamiento con Carlos Reinoso.

“El que habló conmigo la mañana antes del juego fue Camilo Romero, que era el capitán. No me dijo con qué jugadores habían hablado Ahumada y Reinoso, solo me dijo que lo habían contactado a él y que no aceptó”.

Y aunque Santos le agradeció a Romero su honestidad, tanto para rechazar la oferta del León como para revelarle la situación, el entonces entrenador de Tabasco aún sospecha que el amaño sí se concretó.

“(En el juego) todo iba de poca madre. Pero se me empezó a hacer raro que llegábamos y fallábamos muy claras. No las metíamos. En el segundo tiempo, nos metieron dos goles raros a balón parado. No mam.. güey, nos sacaron el partido en minutos en el segundo tiempo, nos metieron cuatro (sic). Nos eliminaron y paso el León”, recordó el brasileño.

Para Santos, el colmo fue que al día siguiente, cuando los Lagartos deberían reunirse para volver junto a Tabasco, prácticamente todos los jugadores habían roto la concentración, por lo que el técnico ya no pudo pedirles una explicación.

¡Todos se fueron! Todos los de nosotros. Entonces estallé por las palabras de Camilo ¡como esos hijos de su p… no puedo creer que se hubieran vendido esos hijos de su p…!”.

Carlos Ahumada intentó ascender nuevamente en 2004, pero entonces los Verdes perdieron la serie final ante Dorados de Sinaloa. Todavía en 2005, ya con el empresario en la cárcel por sobornos, León alcanzó la Final, en la que perdió con Querétaro.

A las pocas semanas, Ahumada le vendió el club a Grupo Pegasso.

Con información de AM de León y Récord.

