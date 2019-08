Mateus Uribe ansioso por disputar torneos como la Champions League

Mateus Uribe, ex jugador de América y nuevo integrante del Porto está ansioso por vivir nuevas experiencias y se ve jugando Champions League.

“Estoy contento por este paso, sé que ahora tengo una responsabilidad mucho más grande, sin demeritar lo que es América, pero creo que son competiciones que no las he vivido, no las he jugado, como la Champions, la Europa League, entonces creo que eso hace que el nivel sea un poco más alto”, mencionó en charla con TUDN.

Para Uribe llegar al Porto no es algo que se pueda vivir cuaquier persona. Para él, esto va más allá, pues se dijo conscientee de lo que representa una institución como la de los Dragones.

“Es un equipo muy representativo de Europa, creo que en Portugal es el equipo más grande, el equipo que tiene mejor afición. Siempre pelea torneos internacionales muy importantes, entonces eso hace que tu carrera crezca, que no sólo sea irte de acá del América por ir a Europa, sino ir a un equipo importante en Europa porque no es sólo ir, sino saber dónde ir.

Concretar su fichaje con el cuadro luso es sinónimo de que ha hecho las cosas bien, pues, finalmente, las cosas dejaron de ser rumores para convertirse en realidad y eso lo alienta a dar lo mejor de él.

“Si esto se dio es porque es algo muy importante para mi carrera, y pues con mucha ansiedad la verdad, siempre veíamos que sonaba mucho por todos lados y eso hacía que uno se pusiera más ansioso, pero por fortuna se dio de la mejor manera y se da este salto importante”, finalizó.

