“La rivalidad entre Messi y yo es historia del fútbol”: Cristiano

El portugués Cristiano Ronaldo, jugador del Juventus, calificó la “rivalidad” que ha mantenido durante los últimos quince años con el argentino Lionel Messi, delantero del Barcelona, como “historia” del fútbol.

“Echo de menos jugar en España. Teníamos esa batalla durante los últimos quince años. Creo que yo le he ayudado a él a crecer y él me ha ayudado a crecer a mí. Creo que esta rivalidad es historia del fútbol”, señaló Ronalo durante la entrega de los premios anuales de la UEFA.

Ronaldo: "We've not had dinner together yet, but I hope in the future!" 😃@Cristiano & Messi at the #UCLdraw 🤜🤛 pic.twitter.com/KOFY8680tU

— #UCLdraw (@ChampionsLeague) August 29, 2019