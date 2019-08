La afición del PSG insulta a Neymar

Parte de la afición del París Saint-Germain estalló este domingo contra Neymar en el estadio Parque de los Príncipes durante el partido ante el Nimes e insultó al brasileño, que podría abandonar el club francés en las próximas fechas.

PSG fans are chanting: "Neymar, hijo da puta" which translates to "Neymar, you son of a bitch" in their first game of the season tonight.pic.twitter.com/DABnvEPBV9

— Football HQ (@FootbaII_HQ) August 11, 2019