Informa CFP Soccer sobre las visorías del Toluca en Veracruz

El proyecto Coaching For Performance (CFP) Soccer anunció su primer evento importante en Veracruz, con la llegada del Club Toluca de la Liga MX para realizar una serie de visorías para detectar talento veracruzano para integrarlo a sus diferentes equipos de fuerzas básicas.

Este proceso especial de visorías se realizará del 19 al 22 de agosto y será encabezado por visor del Club Toluca Bernabé Velazquez, con amplia experiencia en el tema de fuerzas básicas a nivel nacional.

En conferencia de prensa, Diego Armando Rodríguez Castillo, director general de Coaching For Performance Soccer, club que estará coadyuvando en esta actividad con el cuadro mexiquense, dio a conocer que el proceso se visorías se realizará en el complejo de fútbol La Panchita, en el tramo carretero a la planta de energía de Dos Bocas.

Indicó que este proceso se realizará a través de una serie de cuadrangulares con equipos de las distintas categorías que entrarán en esta convocatoria.

Dijo que el lunes 19 de agosto inicia el proceso con el cuadrangular femenil para jóvenes de 16 años en adelante.

Al día siguiente, el 20 será el cuadrangular para observar jugadores de la categoría sub 17, mientras que el 21 estarán entrando en acción los de la categoría sub 13 y concluyen el 22 de agosto con la categoría sub 15.

Indicó que el proyecto CFP Soccer tiene un muy buen acercamiento con el club Toluca después de la llegada a ese equipo de Isaías Violante, delantero veracruzano surgido en el CEFOR Pachuca Veracruz, que milita en el equipo mexiquense y que es seleccionado nacional Sub 16 y con el que trabajó algunos años.

Aunque el plan de Toluca es observar a equipos completos, los jugadores libres que estén interesados en probar suerte, podrán presentarse con vestimenta completa en color de blanco, para tener oportunidad de ser observados.

Agregó que en próximas fechas estarán buscando más acercamientos con otros equipos de la Liga MX, con la idea de mostrar a los futbolistas veracruzanos y que estos puedan tener el chance de llegar a clubes profesionales en el Fútbol Mexicano.

Rodríguez Castillo aprovechó para reiterar la invitación a los jóvenes veracruzanos que quieran integrarse al proyecto CFP Soccer, que se encuentra actualmente observando jugadores para sus equipos Sub 13, Sub 15 y Sub 17 que participaron en Liga Nacional, visorías que al igual que las que realizará Toluca, son totalmente gratuitas.

Informó que en el mes de diciembre participarán en la cuarta edición de la Copa Bajío, donde habrá nueve equipos profesionales visoreando jugadores por lo que es una gran oportunidad para los jugadores que acudan a este torneo.

Agregó que a través de Ana María Macias, empresaria que los está respaldando y que tiene muchos contactos en el fútbol profesional, siguen en busca de más oportunidades para los veracruzanos que aspiran llegar al profesionalismo.

Durante este anuncio, también se presentó lo que será la estructura del proyecto Coaching For Performance Soccer, que integran en el área deportiva como técnicos de las categorías Sub 15 Rogelio Calderón, en la Sub 13 y categorías formativas Miguel Ángel Pérez, mientras que el tema administrativo la señora Patricia Romero y Estefanía Violante.

Rogelio Calderón invitó a los padres de familia a que conozcan este proyecto, que estará integrado por gente capacitada y con muchas armas para ayudar a la formación de los jóvenes que sueñan con jugar fútbol profesionalmente.

Los interesados en este proyecto pueden contactarlos para mayores informes en su página oficial de Facebook donde los encuentran como CFP Soccer y en el teléfono 2294623320.

