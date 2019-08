Gallardo se dice “preocupado” por la situación económica de Argentina

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, dijo este jueves que está “preocupado” por la situación económica de Argentina pero descartó que sus jugadores piensen emigrar en busca de mejores contratos.

Al ‘Muñeco’ le consultaron en rueda de prensa si la fuerte devaluación del peso argentino respecto al dólar que hubo en los últimos días podía hacer que alguno de los futbolistas deje el club.

“Uno es realista, uno observa y las cosas están difíciles y van a ser difíciles por lo que uno interpreta. Mientras podamos sostenernos y los jugadores estén también arraigados a lo que tenemos por delante y a lo que vamos a vivir no tenemos por qué preocuparnos”, respondió.

“Sí me preocupan otras cosas. Como ciudadano me preocupa lo que estamos viviendo y lo que se está por atravesar en este tiempo. Y bueno, no quiero obviar esa opinión, pero vamos a enfocarnos en lo que tenemos por delante y seguiremos apostando al grupo que hemos armado”, añadió.

El entrenador dijo que confía en que ningún futbolista dejará el club, al menos hasta fin de año.

“Después el club verá cuáles son las opciones”, precisó.

En las elecciones primarias presidenciales del pasado domingo el peronista Alberto Fernández quedó a un paso de llegar a la Casa Rosada al obtener alrededor del 47% de los votos, quince puntos más que el presidente Mauricio Macri, quien aspira a la reelección en octubre.

El inesperado resultado electoral desató una hecatombe en los mercados financieros, con una fuerte subida del dólar, que en las tres primeras jornadas de esta semana acumuló una subida del 36,3% respecto al peso argentino.

