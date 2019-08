Eric Cantona recibe el premio “Presidente de la UEFA”

El francés Eric Cantona, exdelantero entre otros equipos del Manchester United, recibió en el Fórum Grimaldi de Mónaco el premio Presidente de la UEFA por haber sido “un jugador de gran calibre” y porque “pone todo su corazón y su alma en apoyar las causas en las que cree” .

El Premio Presidente reconoce “logros sobresalientes, excelencia profesional y cualidades personales ejemplares”. El esloveno Aleksander Ceferin, máximo mandatario de la UEFA, destacó en la concesión del premio que admira el compromiso de Cantona y su intención de mejorar las vidas de los demás tras la conclusión de su carrera futbolística.

“Es el único premio que decido yo. Es especial para mí. Estoy contento con que Cantona sea el ganador. Fue un gran jugador y después fue después un gran actor. Es una persona que ha hecho muchas cosas buenas y la mayor parte de su vida está dedicada a la beneficiencia”, indicó Ceferin.

“The King”, como le apodaban los seguidores en Old Trafford, fue un jugador controvertido por su indisciplina y muy carismático. Desde de su retirada en 1997, a los 30 años, el delantero de origen marsellés se ha dedicado a la interpretación y al fútbol playa además de comprometerse con varias causas benéficas.

Cantona, de 53 años, apoya la iniciativa Common Goal, que financia organizaciones benéficas de fútbol de “gran impacto en todo el mundo” y aporta el 1% de su salario anual al proyecto, cofundado por el centrocampista asturiano del Manchester United Juan Mata.

El francés marcó 64 goles en 143 partidos con el Manchester United y fue elemento fundamental para que los ‘reds devils’ conquistaran su primer título de liga inglesa en 26 años, en 1993, uno de sus cuatro campeonatos con el equipo de Old Trafford.

Eric Cantona's speech at the #UCLdraw

"Soon science will not only be able to slow down ageing of cells, it will fix cells and so we will become eternal. Only accidents, crimes, wars will kill us but unfortunately crimes and wars will multiply. I love football. Thank you."

Ok.. pic.twitter.com/gdV6M5f2pm

— Football on BT Sport (@btsportfootball) August 29, 2019