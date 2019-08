El Zenit niega que su afición mostrara pancarta racista en contra de Malcom

El Zenit San Petersburgo negó este lunes que su afición mostrara el domingo en el partido ante el Krasnodar una pancarta en la que expresara su repulsa por el fichaje del brasileño Malcom Filipe Silva de Oliveira.

“Gracias a la directiva por su lealtad con las tradiciones”, señalaba la pancarta que se pudo ver ayer en las gradas del estadio Gazprom Arena.

Algunos medios se hicieron eco de la pancarta y la consideraron racista, ya que la afición más radical del club ruso es conocida por su rechazo en el pasado al fichaje de futbolistas negros, como en el caso de Malcom y años antes del también brasileño Hulk o el belga Witsel.

