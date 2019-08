El argentino América Gallego tuvo su primer día de trabajo con Panamá

El exfutbolista argentino Américo Gallego se declaró este lunes conforme con el balance del primero de los tres entrenamientos a la selección absoluta de Panamá que tendrá esta semana con un grupo de 18 jugadores de la liga local.

“Estamos conformes con lo que fue la práctica, solo trabajamos con jugadores del medio local”, declaró ‘el Tolo’ Gallego tras la sesión a puerta cerrada en el estadio Rommel Fernández de capital panameña.

Inicia conferencia de prensa del DT #PanamáMayor Américo Rubén Gallego y su Cuerpo Técnico. #TodosSomosPanamá EN VIVO: https://t.co/IADKi4I1M0 pic.twitter.com/25MYvVtPSk — FEPAFUT (@fepafut) August 19, 2019

El primer ciclo de prácticas como seleccionador panameño de quien fue titular de la selección argentina que conquistó el Mundial de 1978 continuará este martes y terminará el miércoles.

Gallego, de 64 años, dijo que los jugadores convocados le dieron buena impresión por su rapidez y técnica, aunque admitió que les falta “agresividad” para presionar al rival.

¡Arrancamos! #PanamáMayor inicia entrenamientos bajo las órdenes del DT Américo Rubén Gallego y su CT en el 🏟 Rommel Fernández. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/CQOp92njf2 — FEPAFUT (@fepafut) August 19, 2019

“Son muy rápidos los jugadores y hay algunos que regatean muy bien, pero no son muy agresivos y en fútbol hay veces que tienes que ser agresivo”, comentó.

Matizó que en la selección solo “los mejores estarán”.

“Ya tengo mi capitán, ya lo he escogido. Tiene que ser un líder y que irradie confianza”, manifestó sin divulgar el nombre.

‘El Tolo’ Gallego busca con estas prácticas definir la plantilla para los partidos contra la selección de Bermudas correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf, un objetivo que, dijo, encarará “a muerte”.

Palabras de Américo Rubén Gallego en conferencia de prensa luego de arrancar el primer microciclo de entrenamientos con jugadores de la @LPFpanama. #TodosSomosPanamá En vivo: https://t.co/IADKi4I1M0 pic.twitter.com/F47QSjL5JC — FEPAFUT (@fepafut) August 19, 2019

“La idea es que salgan tres, cuatro jugadores de la Liga local, aún no tengo definido el equipo. Creo que no me equivoqué en la elección que hicimos. Son jugadores bastante jóvenes”, dijo.

Panamá debutará en la Liga de Naciones de la Concacaf el 5 de septiembre en Hamilton y el técnico argentino adelantó que ya ha visto vídeos de Bermudas.

“Se va a hacer difícil porque arrancamos de visitante, pero estamos concentrados en ese partido”, puntualizó.

Primer contacto con el nuevo Cuerpo Técnico y los jugadores convocados al primer microciclo bajo las órdenes de Américo Rubén Gallego. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/LUmJEIg9vE — FEPAFUT (@fepafut) August 19, 2019

