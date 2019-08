Edson Álvarez anota en triunfo del Ajax en la fase previa de la Champions

Con un gol del mexicano Edson Álvarez, el Ajax venció al APOEL (2-0) en la vuelta del ‘play-off’ de Liga de Campeones y se clasificó a la fase de grupos con el objetivo de emular la hazaña del curso pasado, cuando alcanzaron la ronda de semifinales.

En el enésimo intento de Erik Ten Hag de reinventarse en la búsqueda de los sustitutos de Frenkie De Jong y Lasse Schone en el centro del campo, tras las fallidas pruebas con Daley Blind, Noussair Mazraoui y Razvan Marin, llegó el turno de Lisandro López y Edson Álvarez.

45+2. Take a breath. See you in 15 minutes! 😍#UCL #ajaapo

— AFC Ajax (@AFCAjax) August 28, 2019