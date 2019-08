Diego Forlán se retira de las canchas

El delantero uruguayo Diego Forlán anunció su retiro de las canchas como jugador en activo, lo hizo en un canal de televisión uruguayo, en donde agregó que su despedida la realizará en un partido que aún está por definir fecha y lugar, aunque admitió que le gustaría hacerlo con la playera de la Celeste.

“No ha sido fácil (tomar la decisión del retiro), no quería que llegue el momento, pero sabía que iba a llegar. He decido dejar de jugar de manera profesional al futbol”, dijo el también conocido como Cachavacha.

“Hace poco tuve una oferta para jugar, pero buscaba excusas. Me puse más selectivo y era más difícil. Lo veía manejando, sabía que estaba llegando el momento. Con los nacimientos de Luz y César prioricé quedarme, aunque tenía ofertas para jugar afuera”, indicó a los medios uruguayos.

“Soñaba con ser jugador. Lo que viví en estos 21 años… no tengo palabras. Nunca me lo imaginé. Es muchísimo, mucho, mucho más que lo que soñé de niño. Cuando gané el Balón de Oro mis compañeros estaban festejando y yo estaba sentado, los miraba. Yo no voy a saltar de alegría, pero sí lo disfruto”.

Diego Forlán, asimismo, indicó que le hubiera gustado cerrar su carrera en el Peñarol, sin embargo, “las negociaciones no llegaron a buen puerto. Me hubiera encantado, lo veía con buenos ojos”.

Finalmente, Cachavacha indicó que si bien antes no pensaba ejercer de entrenador, ha realizado el curso y ahora es una faceta que desea probar tras su retiro como jugador en activo y desea dirigir a Peñarol; “Yo quiero dirigir en Peñarol. Pero si de acá a un x período de tiempo Peñarol no me llama y me llama Nacional y yo quiero ser entrenador, voy a dirigir, le guste al que le guste”.

Diego Forlán ganó una Premier League con Manchester United, así como una FA Cup y una Community Shield. En su país ganó la Liga con Peñarol. En el Atlético de Madrid ganó la Europa League y una Supercopa de la UEFA. A nivel selección levantó con Uruguay la Copa América de 2011.

Luego de 21 años tomé la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Se cierra una linda etapa llena de grandes recuerdos y emociones pero comenzará otra de nuevos desafíos. ¡Gracias a todos los que de una u otra manera me acompañaron en este camino! 👋🏼 🔟 pic.twitter.com/gVwX0RQJow — Diego Forlan (@DiegoForlan7) August 7, 2019

