Desaparecen imagen de Neymar en tienda del PSG

En la tienda oficial del París Saint-Germain instalada en el Parque de los Príncipe, ya no existen productos ni publicidad con la imagen del delantero brasileño Neymar.

Después de la victoria del PSG 3-0 ante el Nimes, donde el atacante ni siquiera fue al estadio para ver el partido, los aficionados hicieron sentir su opinión al respecto con abucheos y carteles en contra de que Neymar se quede una temporada más con los parisinos.

CADÊ NEYMAR?! 🤔⚽🇧🇷

Na loja oficial do Paris Saint-Germain, na capital francesa, já não há mais sombra de Neymar à vista. Peças com a imagem e o nome do atacante foram todas retiradas do espaço, que agora exibe jogadores como Mbappé e Marquinhos.

🎥 João Henrique Marques/UOL pic.twitter.com/OliiWOhlZD

— UOL Esporte (@UOLEsporte) August 12, 2019