“Chucky” Lozano presentó exámenes médicos con Napoli

Hirving “Chucky” Lozano está a horas de convertirse oficialmente en jugador del Napoli de la Seria A, toda vez que este miércoles por la mañana realizó los exámenes médicos en la clínica Villa Stuart, a las afueras de Roma.

El mexicano pasó la noche en un hotel a casi un kilómetro de distancia de dónde haría sus exámenes médicos; todo esto acompañad por su familia.

⚠️| Dopo essere atterrato in Italia nella giornata di ieri, Hirving #Lozano è arrivato in mattinata a Villa Stuart per svolgere le visite mediche! ⚽️

➡️ Il messicano è pronto a diventare un nuovo giocatore del @sscnapoli! 💙#Sportitaliamercato pic.twitter.com/HXckJAvj32

