Carlos Vela anota y se lesiona; Ibrahimovic hace doblete

El delantero mexicano Carlos Vela volvió a ser el líder que permitió a Los Angeles Football Club (LAFC) remontar un marcador adverso de 1-3 y empatar a 3-3 el duelo del derby “El Tráfico” frente al Galaxy de Los Angeles que tuvo al sueco Zlatan Ibrahimovic como la figura al anotar un doblete.

El duelo entre los dos equipos angelinos puso final a la Jornada 25 de la Liga Profesional de Fútbol de Estados Unidos (MLS).

Junto a Ibrahimovic, que marcó al minuto y al 15, respectivamente, el joven delantero argentino Cristian Pavón consiguió su primer gol en la MLS, sesenta segundos después del doblete del delantero sueco y poner el parcial de 1-3.

Antes, LAFC había conseguido el empate 1-1 al minuto 12 por mediación del delantero ghanés Latif Blessing, quien en el tiempo de descuento (45+1), antes de irse al descanso, marcaba el segundo en su cuenta particular del doblete y del equipo para el 2-3.

El gol de Blessing metió de nuevo en el partido al LAFC, que ya había asegurado su defensa y se encontró en la segunda parte con el hambre enorme de gol de Vela, quien al minuto 53 recibió un pase perfecto dentro del área del centrocampista canadiense Mark-Anthony Kaye y se fue solo hacia el marcado defendido por el arquero del Galaxy, David Bingham, para batirlo con facilidad por bajo en su salida.

Vela ponía el empate, pero el esfuerzo le pasó factura y al minuto 61 tenía que dejar el campo tras haber sufrido un ligero tirón en la pierna derecha que obligó al entrenador del LAFC, Bob Bradley, a retirarlo del campo ante el disgusto del internacional mexicano.

Pero Vela dejaba el empate a 3-3 en el marcador que era el que prevaleció hasta el final del partido y consolidado como líder en la clasificación al Botín de Oro con 27 goles, cinco más de los 22 que tienen Ibrahimovic y el delantero venezolano, del Atlanta United, Josef Martínez.

El empate también mantuvo al LAFC como líder destacado en la Conferencia Oeste con 62 puntos (19-5-3), mejor marca de la MLS, además de estar ya clasificado para los playoffs, al tener 19 puntos más de ventaja sobre el segundo clasificado el Real Salt Lake (43), que ganó 2-0 a los Rapids de Colorado.

Los terceros clasificados son los Sounders FC de Seattle (43 puntos, 12-7-8) que en partido adelantado, el jueves, vencieron a domicilio 1-2 a los Timbers de Portland.

El Galaxy con 42 puntos, los mismos que tiene el Minnesota United, que perdieron de visitantes (1-0), el miércoles, ante el Sporting Kansas City en partido adelantado, comparten el cuarto y quinto lugar de la clasificación, respectivamente.

Mientras que los Earthquakes de San Jose, aunque perdieron en partido adelantado, el miércoles, por goleada de 4-0 ante LAFC, siguen sextos con 41 puntos, uno más de los que tienen el FC Dallas (40), que también fueron protagonistas en la jornada al conseguir la mayor goleada de 5-1 ante el Dynamo de Houston en el derby Tejano.

Los colombianos Jesús Ferreira y Michael Barrios marcaron sendos goles en el triunfo del FC Dallas, que por primera vez en su historia pudo marcarle cinco al Dynamo, que sigue fuera de los puestos de playoffs.

La lucha en la clasificación de la Conferencia Este se encuentra mucho más igualada con Atlanta United y el Union de Filadelfia empatados en el liderado, ambos equipos con 48 puntos tras sendas victorias conseguidas el primero de visitante por 0-1 ante el Orlando City SC, y el segundo por 3-1, de local, frente al D.C.United que volvió a perder.

Junto a Atlanta y Filadelfia, el New York City FC, con goles del argentino Maximiliano Moralez y el brasileño Hérber -máximo realizador del equipo con 13 tantos-, vencieron por 2-1 a los Red Bulls de Nueva York en el derby del “Hudson River”, y se consolidan en el tercer lugar de la clasificación con 47 puntos.

Los Red Bulls ocupan el cuarto puesto, pero alejados seis puntos (41), de sus vecinos ganadores, mientras que el Revolution de Nueva Inglaterra, con gol al minuto 86 del delantero argentino Gustavo Bou, venció por 2-1 al Fire de Chicago y son sextos (38), por detrás del D.C.United (39).

El Toronto FC, que ganó 2-1 al Montreal Impact, en duelo de equipos canadienses, le estropeó el debut al técnico colombiano Wilmer Cabrera como nuevo entrenador de la segunda franquicia después que hace dos semanas fue despedido por el Dynamo.

El triunfo también permitió al Toronto FC llegar al séptimo puesto (37 puntos), último que da derecho a estar en playoffs.

