Barcelona viene de atrás y gana el Trofeo Joan Gamper

Una acrobática volea en el último minuto de partido del uruguayo Luis Suárez dio el 54º Trofeo Joan Gamper al Barcelona, que remontó el tanto inicial del Arsenal (2-1) en un típico choque de pretemporada jugado con poco ritmo y repleto de modificaciones.

Previo al choque, Lionel Messi tomó el micrófono y le dedicó unas palabras a la afición culé, pero pese a la euforia por escuchar al rosarino, quienes encontraron el festejo de gol fueron los londinenses.

A nueve minutos de culminar la primera parte, Pierre Emerick Aubameyang le ganó la espalda a Jordi Alba y fusiló a Neto para colgar el 0-1 parcial en el luminoso del Camp Nou. El intermedio fue un festival de cambios para el Barcelona: siete elementos ingresaron al campo.

A veinte minutos del final, el Barça lograría el empate, gracias a un gol de propia puerta de Maitland-Niles, que se precipitó en una cesión a Leno que acabó rebasando la línea de gol. Emery se animaría con el rosario de cambio y relevaría a más de medio equipo, pero seguía siendo el Barcelona el dominador.

Luis Suárez, en jugada personal avisaba de lo que vendría después, pero envío su disparo al exterior de la red sobre la salida de Leno.

Parecía que el trofeo se decidiría en la tanda de penaltis, pero entonces apareció Sergi Roberto para colgarle a Suarez u balón por encima de la defensa inglesa que el uruguayo cazaba a su estilo para batir a Leno y dar el Gamper a su equipo.

