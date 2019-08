Albinegros se prepara para su presentación como local en el “Pirata”

Luego de sumar su primera unidad y de hacerlo en calidad de visitante, el conjunto de la Liga Premier de los Albinegros de Orizaba ya se preparan para lo que será su presentación como local, además de que también será el primer enfrentamiento histórico ante el conjunto de Cafessa Jalisco, franquicia de reciente incursión en la Serie A.

El conjunto que comanda Leoncio Huerta se quedó con la espina clavada por el resultado ante Canamy, pues saben que pudieron lograr el triunfo, por lo que ahora redoblan esfuerzos para concretar su primera victoria y de paso hacer valer su calidad de local en el Luis de la Fuente “El Pirata”, del puerto de Veracruz, casa de los Tiburones Rojos.

Aunque la llegada de los jaliscienses a la categoría Premier tiene un par de años, el del sábado será apenas su segundo juego en la Serie A, recordando que esta plantilla es muy diferente a la que disputó y perdió la final de ascenso hace unos meses ante Cañoneros de Club Marina, teniendo ahora en sus filas un importante número de jugadores provenientes de las fuerzas básicas de Chivas, Atlas y Morelia, así como a otros más con amplia experiencia en Liga Premier y Copa MX.

“Chiquimarco” ya entrena con el Salamanca de España

Grupo petroquímico británico compra el club de futbol de Niza

Para la fecha dos los bicolores podrá echar mano de toda su plantilla al no reportar elementos lesionados o suspendidos, no así los tapatíos, quienes no podrán contar con los servicios del mediocampista Jesús Miranda, quien recibió el cartón rojo en el cotejo de la fecha uno.

Durante la semana los orizabeños mantendrán los entrenamientos a tope en jornadas a sencilla y doble sesión, y el sábado a temprana hora estarán viajando al puerto de Veracruz para recibir a Cafessa en punto de las cuatro de la tarde en la cancha del Luis “Pirata” de la Fuente.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ