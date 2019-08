Forlán habría despreciado a un par de ‘grandes’ de la Liga MX

El gran deseo de los Tiburones Rojos en los últimos tiempos, Diego Forlán, reveló que un par de los equipos grandes del balompié nacional le invitaron a formar parte de sus filas pero declinó la oferta para continuar su carrera en Europa.

“Hubo chances, no es que hubiera ofertas concretas pero sí de Cruz Azul, de América, de varios equipos de acá, pero en ese momento o estaba en Europa o en otros lados y algunas fueron decisiones que preferí quedarme en Europa en ese momento y también cuando estaba en Brasil o en Japón”, mencionó el charrúa en su visita a la Ciudad de México para la presentación de las innovaciones tecnológicas de la Liga Española.

Cachabacha agregó que de haber jugado en la Liga MX, habría sido un torneo que se le hubiera dado, al conocer la forma en la que se juega el balompié nacional.

“Sabía que si se hubiera dado la oportunidad de venir acá, hubiera sido lindo por mis características lo que es el futbol acá en México. Opté por otros lugares y no venir acá, pero no se puede tener todo. Me hubiera encantado, pero uno valora mucho como jugador que equipos importantes de México me estuvieran buscando”.

Por otra parte, el exdelantero de equipos como Manchester United, Inter de Milán y Atlético de Madrid, reconoció la calidad de los jugadores mexicanos en España en la actualidad, principalmente de Héctor Herrera y Diego Lainez y destacó la calidad de la Selección Mexicana.

“Siempre le tengo mucho respeto a la Selección Mexicana, los hemos enfrentado muchísimas veces, sea en amistoso, Copa América y Mundial, son partidos complicados, me encanta cómo juegan y proponen”.

