Ferretti confiesa que dos jugadores lo han querido golpear

Por todos es bien sabido el carácter explosivo de Ricardo Ferretti, pero pese a ello, un par de jugadores han tenido el valor de enfrentarlo e inclusive ‘retarlo’ a los golpes.

El timonel de Tigres, reveló que durante su etapa al frente de Pumas, el chileno Juan Carreño perdió el control y quiso golpearlo cuando el ‘Tuca’ lo regañó por no rendir dentro del terreno de juego.

“Carreño (Juan), el tipo venía contratado, venía de una Libertadores y en ese momento era el jugador más caro en la historia de Pumas y la verdad venía por una posición y no resultaba, lo ponía en otra y no resultaba. Me desesperé y comencé a orientarlo de una forma más agresiva, no faltando el respeto, pero si exigiendo. Me pasé en maneras con él, entonces vino y quiso enfrentarme”, mencionó en entrevista para Grupo Reforma.

Ferretti relató que previo a que intentara agredirlo, primero golpeó a José Damasceno ‘Tiba’, quien en esos momentos apenas iniciaba su carrera.

“Antes de eso, por su desesperación de la presión que ejercía, él golpeó a Tiba. Al momento que fueron por él dijo que al que quería golpear era a mí”.

De igual forma, el timonel de los felinos confesó que también sostuvo un conflicto con Israel ‘Piloto’ Jiménez luego de que lo sustituyera en un juego ante el América.

“Fue Israel Jiménez, en un partido contra el América pues las cosas no estaban saliendo, entonces decidí cambiarlo, y él dentro de su coraje, bien entendido porque sabía que no le estaban saliendo las cosas bien. Es un tipo callado con un gran carácter. No pasó a mayores, él quería seguir en el segundo tiempo para borrar la imagen del primero y me encaró”, finalizó.

