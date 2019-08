Enrique Meza presenta su renuncia como técnico de los Tiburones Rojos

Tras la goleada ante Querétaro, el técnico de los Tiburones Rojos, Enrique Meza, decidió presentar su renuncia a Fidel Kuri Grajales, dueño del equipo.

“Yo les quiero decir que voy a hablar con el señor Kuri, porque Veracruz no merece estar sufriendo lo que está sufriendo y la verdad que yo me encuentro muy apenado, no es culpa de los jugadores porque yo los elegí y no he sabido hacerlos jugar y si hay que culpar a alguien soy yo, entonces voy a hablar con el señor Fidel para decirle que voy a dar un paso al costado, yo nunca había renunciado, pero me siento impotente de hacer algo congruente con lo que la ciudad merece”, declaró el experimentando timonel luego de la nueva goleada recibida por su equipo.

“Si me aceptan la renuncia me voy en carro o en avión. La amargura nadie me la quita, tampoco se trata de preocuparme, se trata de ocuparme. He puesto ganas, toda mi experiencia, lo mejor de mí y no he podido”, agregó.

Aseguró que él y su equipo de trabajo hicieron “lo humanamente posible” para que no les fuera tan mal. “Voy a hablar con el señor Kuri porque Veracruz no merece estar sufriendo lo que está sufriendo”, subrayó.

