“El Liderazgo es ético o no es Liderazgo”: Por Don Roberto Matosas

Por Don Roberto Matosas.

Tras la inauguración del HUB de ManpowerGroup en Valencia, la XXVII Conferencia Anual de EBEN España. El tema: la empresa al servicio de la sociedad en el empleo XXI.

Juan Carlos Cubeiro ha participado en el debate de expertos de empresas previo a la clausura. Y ha partido de la Ética como “el modo más inteligente de vivir” (J. A, Marina) y ha tratado 10 contribuciones de la empresa a la sociedad.

El concepto de organización. Coincido con Gary Hamel en que probablemente sea “el invento más valioso del siglo XX”. Me he referido a Dave Ulrich (Victory of the Organization) y a las megasinergias: 1+ 1 = 10. La gestión por proyectos, con el caso de (enorme) éxito del lanzamiento del iPhone, según Antonio Nieto-Rodríguez el mayor éxito comercial de todos los tiempos. La Inteligencia Emocional, popularizada por Daniel Goleman. Esperaba que arraigara en el ámbito de la educación, pero lo ha hecho en mayor medida en el empresarial. La agilidad frente a la burocratización, considerada por Gary Hamel “un cáncer organizativo”. La Empleabilidad (Sumantra Ghoshal) que depende de la Libertad. La Gobernanza (he recordado que hace una semana en Alicante se propuso un código de estándares respecto al Blockchain). La Estrategia, que en un 90% es ejeución (Ram Charan). El Talento, definido como inteligencia que elige bien las metas, maneja la información, gestiona las emociones y practica las virtudes de la acción (he recomendado el libro de José Antonio Marina, ‘Objetivo. Generar Talento’). El Liderazgo Innovador (he puesto como ejemplos a Satya Nadella, CEO de Microsoft, y Jack Ma, fundador de Alibaba). El Valor Compartido, concepto acuñado por Michael Porter que trasciende a la RSC y la Fundación Bill &Melinda Gates ha elevado a su máximo exponente.

En el debate propiamente dicho ha intervenido el profesor Domenèc Melé (IESE), que ha hablado de la Institucionalización de la Ética (con códigos y similares), de la Responsabilidad ecológica (más allá del “medio ambiente”) y del Liderazgo. En mi humilde opinión, el Liderazgo de verdad (credibilidad, ejemplaridad, autoridad moral) o es ético o no es Liderazgo.

El prof. Geoff Moore (Universidad de Durham), autor de ‘Virtue at Work. Ethics for individuals, managers and organizations’. Moore nos ha hablado de la fenomenología de los deseos (frente a las necesidades y las querencias), del propósito corporativo y el propósito social, y ha explicado las ideas de Aladair Macintyre (Historia de la ética) para una empresa virtuosa. Una propuesta crítica porque nos estamos cargando el planeta y queda poco tiempo para remediarlo.

Un Congreso de muy alto nivel que abrió Adela Cortina el pasado miércoles y en el que han intervenido Thomas Donaldson (Universidad de Pensilvania) y los mecionados Dr. Melé y Geoff Moore, además de mesas de debate y sesiones paralelas.

En este mundo híperVUCA, la Ética, el Valor compartido, la buena Reputación, el Liderazgo desde la integridad son más importantes que nunca. FUENTE: Juan Carlos Cubeiro, Hablemos de Talento, junio 14.2019