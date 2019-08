El legendario luchador Harley Race muere a los 76 años

Este jueves la WWE dio a conocer la muerte a los 76 años del exluchador Harley Race, miembro del Salón de la Fama de la empresa y considerado uno de los mejores luchadores en la historia de los Estados Unidos.

A través de un comunicado, informó que la muerte de Race se debió a complicaciones en su lucha contra el cáncer de pulmón.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Harley Race passed away today at age 76. WWE extends its condolences to Race’s family, friends and fans. https://t.co/lO4OimLsSd

Con una carrera de 31 años en el cuadrilátero, la WWE reconoció a Race como uno de los luchadores más exitosos de la historia, reconociéndolo como siete veces Campeón Peso Pesado de la NWA, un récord que permaneció invicto hasta 1991, cuando fue superado por Ric Flair.

AEW is saddened to learn that Pro Wrestling Hall of Famer Harley Race has passed away. Our thoughts are with his family, friends and fans at this difficult time. pic.twitter.com/Ik29DwZIQ4

— All Elite Wrestling (@AEWrestling) August 1, 2019