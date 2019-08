“El día que tu vida y tu liderazgo cambien para mejor”: Por Don Roberto Matosas

Por Don Roberto Matosas

¿Alguna vez has notado a alguien que hizo un cambio positivo significativo en la forma en que “se presentó” como líder? Si es así, podría preguntarse qué había en el agua que estaban bebiendo.

Mi conjetura es que algo les hizo mirar a sí mismos profundamente y darse cuenta de que necesitaban asumir la responsabilidad personal de un cambio en su comportamiento. En otras palabras, durante años habían estado culpando a otros o circunstancias ajenas a ellos mismos por no obtener lo que ellos, sus empleados o sus organizaciones querían o necesitaban.

Es emocionalmente más fácil para nosotros culpar a alguien u otra cosa cuando las cosas van mal o las personas no son como queremos que sean. Pero no es una buena manera de pasar la vida. O para aprender y crecer.

¿Encajas en este patrón de culpa? Todos tenemos momentos de mirar hacia afuera cuando deberíamos mirar hacia adentro. Considere esto: el día en que asuma la responsabilidad personal de controlarse es el comienzo de un viaje de esperanza, felicidad, salud y satisfacción de por vida. ¡Y gran liderazgo!

Lo que esto no significa es que te culpes de todo lo que sale mal. Lo que sí significa es que ves una manera de manejarte preguntándote qué puedes o no puedes hacer. Un cambio de actitud puede ser todo lo que necesita para pasar de la frustración a la libertad. Así comienza el viaje de tener un impacto en tu propio bienestar y en los que lidera.

Comprende lo que no puedes cambiar. Algunos ejemplos y posibles remedios:

Gente: a pesar de tus frustraciones con los demás, no puedes cambiarlas. Son los únicos que pueden cambiarse a sí mismos. Sin embargo, puedes cambiar tu punto de vista sobre ellos. ¿Con qué están luchando y cómo podrías ayudarlos? Cuando puedes verlos con una luz más comprensiva, también puedes ver su manera de ayudarlos. Al mismo tiempo, cuando los ves bajo una nueva luz más comprensiva, también pueden obtener una valiosa información sobre sí mismos.

El pasado: el pasado está hecho, y no hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Morar en él es infructuoso. Eso no significa que el pasado no sea útil. Podría ser una mina de oro de información que puede dar forma al futuro. Permanecer frustrado por lo que sucedió ayer, hace una semana o diez años no moverá las cosas en una dirección positiva, pero aprender del pasado sí podría hacerlo.

Lo desconocido. Es fácil estresarse por lo que no sabes. Pero los misterios de lo desconocido pueden revelarse con paciencia y atención. La mayoría de nosotros tememos lo desconocido, pero tomar medidas para buscarlo con los ojos bien abiertos podría revelar la información que necesitas saber.

¿En qué cosas estás poniendo energía negativa? ¿Qué pasa si toma la actitud de que puedes cambiar tu actitud / cómo piensas acerca de ellos?

Ser un mejor líder requiere que te conviertas en un mejor humano. Parte de ese viaje incluye mirar hacia adentro y ser responsable del papel que puede desempeñar y aprender sobre lo que puede o no puede hacer. Los mejores líderes entienden que son el instrumento para el cambio, dentro de sí mismos y en el mundo exterior. (Fuente: Mary Jo Asmus, 30 DE JULIO DE 2019).

