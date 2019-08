Distinguen a Britanny Sainz tras su éxito en los Juegos Panamericanos de Lima 2019

La gimnasta veracruzana y múltiple medallista en los Juegos Panamericanos, Brittany Sainz Ochoa recibió múltiples muestras de afecto, cariño y admiración de la ciudadanía de Veracruz y Boca del Río, tras sus resultados obtenidos en Lima, Perú.

Britanny Sainz visitó las instalaciones de la Escuela Club de Oro Veracruz en la Plaza Mocambo Select, en donde fue muy bien recibida por su maestra y entrenadora, Claudia Lizeth Torres Cruz.

“Me recibieron con mucho cariño, con mucho amor; me dieron muchos detalles las niñas; estaré respondiendo todas sus felicitaciones, poco a poco atenderé todo eso”, dijo.

Este sábado, Sainz Ochoa atendió en el Café La Parroquia (en Boulevard Ruiz Cortines) a diversos representantes de los medios de comunicación: audiovisuales, radiales, electrónicos e impresos.

“Acá en el Café, la gente se acerca y me dicen: felicidades, estamos muy orgullosos de ti, por representar a nuestro país; vas a ser siendo exitosa, me empezaron a aplaudir y no sabía qué hacer”, indicó la seleccionada nacional.

Brittany Sainz reportará este lunes a entrenamientos en el CNAR, rumbo a la participación del equipo mexicano en las Copas del Mundo, que son preparación para el Campeonato Mundial.

“Estoy muy contenta de representar a mi país, estoy de regreso, poco a poco he ido recoriendo el ciclo olímpico, fui a Barranquilla 2018 y ahora a Lima 2019; el objetivo sigue siendo calificar a Tokio 2020”, acotó finalmente.

La directora general de Club de Oro Veracruz, Claudia Lizeth Torres Cruz felicitó a la seleccionada nacional por sus medallas de oro y plata obtenidas en Perú.

Torres Cruz agradeció a Sainz Ochoa, porque como integrante de Club de Oro Veracruz se brindó y compartió sus experiencias con las actuales gimnastas infantiles y juveniles de la organización.

