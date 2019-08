Diego Reyes declaró por primera vez porque eligió a Tigres y no a América en su regreso a la Liga Mx. El seleccionado nacional afirmó que buscaba un nuevo reto en su carrera, a pesar de que sus inicios en el futbol mexicano fueron con los azulcremas.

“Al final uno toma decisiones, por el bien de uno mismo, de su familia, obviamente saben que del América es de donde salí, donde crecí, pero hoy me toca una etapa más en mi vida, que es estar acá y lo voy a tratar de hacer bien, de ganarme el cariño de la gente de acá y retribuirles toda esa confianza que me han tenido, para el bien del equipo y darles muchas alegrías”, declaró en entrevista con ESPN.

Reyes señaló que la cuestión de los entrenadores no influyó al decidir con quién regresaría al balompié mexicano. El zaguero central declaró elogios para Miguel Herrera y Ricardo Ferretti, pero se enfocó más en este último.

“Obviamente en las dos partes hay grandes entrenadores, todos sabemos lo grande que son tanto Miguel (Herrera) como ‘Tuca’ Ferretti, yo creo que eso al final de cuentas no influyó, obviamente ’Tuca’ sabe muchísimo, estoy muy contento de estar aquí, sé que me va ayudar mucho, que me va a exigir mucho, todos sabemos la exigencia que requiere un equipo que dirige. Estoy con mucho deseo de aprender, de mejorar, de como cuando era niño seguir con esa esponja seguir absorbiendo información y seguir creciendo”, finalizó.

