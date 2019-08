Presentan convocatoria de la Liga a Intermunicipal Talento Veracruzano

La Liga Intermunicipal Talento Veracruzano dio a conocer formalmente la convocatoria para la temporada 2019-2020, la cual arrancará el 14 de septiembre en su sede del complejo de fútbol La Primavera, en el municipio de Medellín de Bravo.

El presidente de la LITV, Miguel Mejía Ramírez, informó que las inscripciones para su segunda temporada ya están abiertas, en espera de la participación de equipos de la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río, Medellín de Bravo y Alvarado, que deseen pertenecer a una de las ligas mejor organizadas del Estado de Veracruz.

Mejía Ramírez explicó que se trata de una liga afiliada a la Asociación de Fútbol Amateur del Estado de Veracruz, con reconocimiento y aval del Sector Amateur de la Federación Mexicana de Fútbol, por lo que cuentan con derecho a participar en todos los eventos federados tanto a nivel competitivo, como de actualización y capacitación.

“Ofrecemos cursos para entrenadores, estadísticas totalmente al día, costos accesibles, campos empatados todo el año, seguro contra accidentes, entre otros beneficios para todos nuestros equipos”.

El dirigente de la Liga Talento Veracruzano explicó que al momento tienen confirmados 50 equipos para dar comienzo a la temporada, aunque están esperando que durante este mes de agosto y ya en septiembre previo al arranque del campeonato, se sumen con ellos más organizaciones futbolísticas.

Indicó que que uno de los puntos más atractivos que presentan para los equipos que deseen participar, es que están ofreciendo la opción del Multi Fichaje, por lo que pueden participar con ellos y con cualquier otra liga sin ningún tipo de restricción.

Durante la temporada los equipos participan en los torneos de Copa, Liga, Copa de Plata y Súper Copa, además de tener la posibilidad de participar en selectivos y campeonatos oficiales.

Para esta temporada se está convocando a las categorías Sub 5, Sub 7, Sub 9, Sub 11, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Sub 21 en la rama varonil; Sub 15, Sub 17 y Libre en la rama femenil.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden ponerse en contacto a través del teléfono 2292641555, a través del correo electrónico [email protected] o bien enviando un mensaje a su página oficial de Facebook.

La junta previa de delegados está programada para el próximo 7 de septiembre, una semana antes del arranque de la temporada.

