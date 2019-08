Nace en Veracruz proyecto Coaching For Performance Soccer

Con el objetivo de potencializar el talento de futbolista veracruzano y proyectarlo rumbo al alto rendimiento, ha surgido en Veracruz el proyecto futbolístico denominado Coaching For Performance Soccer, el cual ha iniciado operaciones formales rumbo a la temporada 2019-2020.

Se trata de un proyecto deportivo integral, cuyas bases se sientan en temas encaminados cien por ciento al aspectos formativo en el futbolista joven.

La premisa es brindar a los futbolistas veracruzanos, todas las herramientas necesarias para competir y desarrollarse en caso de que su idea sea convertirse en futbolista profesional.

El proyecto CFP Soccer está dividido en dos fases, la primera es la competitiva, misma que estará participando en la próxima edición de la Liga Nacional Juvenil Scotiabank en las categorías Sub 13, Sub 15 y Sub 17.

La segunda será enfocada específicamente en el aspecto formativo con categorías infantiles y juveniles dirigida a jugadores desde los 4 hasta los 17 año de edad.

Al frente del proyecto se encuentra el profesor Diego Armando Rodríguez Castillo, originario de Colombia y con amplia experiencia en procesos de formación de futbolistas juveniles en nuestro país y que ha trabajado en prestigiadas organizaciones en distintas ciudades de la República Mexicana.

Su centro de operaciones será el complejo de futbol La Panchita, ubicado en Playa de Vacas, municipio de Medellín de Bravo, donde estarán trabajando de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche en el área competitiva; así como los martes y jueves en ese mismo horario para el grupo de formación.

Se dio a conocer que el cuerpo de entrenadores será encabezado por el propio Diego Rodríguez en la categoría Sub 17, quien ha estado inmerso en la proyección de distintos futbolistas a equipos de la Liga MX.

Dos de los casos más representativos sin duda son los del delantero Isaías Violante Romero Sub 17 de Toluca y la Selección Mexicana Sub 16, así como Jared Herrera, quien militó un año con la Sub 15 de la institución choricera.

La categoría Sub 13 estará a cargo del ex futbolista profesional Miguel Ángel Pérez Sarmiento, también involucrado totalmente en categorías formativas y con experiencia en Liga Nacional Juvenil.

Por su parte, en la Sub 15 estará trabajando el profesor Rogelio Calderón Sainz, quien lleva más de dos décadas dirigiendo a nivel juvenil, con múltiples títulos en el fútbol amateur y responsable de la formación de muchos futbolistas que han llegado a jugar a nivel profesional.

Precisamente el profesor Calderón Sainz se mostró entusiasmado por participar en este proyecto, con el cual buscan hacer trascender al futbolista veracruzano.

“Queremos hacer un centro de formación donde podamos preparar a los jóvenes, sobre todo a la gente que quiere jugar a otro nivel, en lo particular tenemos antecedentes de diferentes jugadores que ya están en fuerzas básicas de diferentes equipos de primera división, eso nos alienta para poder seguir trabajando con los jóvenes e invitarlos para que vengan y se sumen a este proyecto, que vengan los padres de familia y nos escuchen de qué se trata este porque es un proyecto muy atractivo al cual nos sumamos con mucho gusto”.

Dijo que han diseñado un programa de entrenamiento específico, con el cual estarán brindado a los jóvenes, la posibilidad de tener los argumentos necesarios en cuanto a su preparación, cuando den el paso a presentar pruebas o visorías con equipos profesionales.

“Sobre todo la preparación para ellos, buscar y tocar puertas en los equipos de primera división, darles armas es lo principal, yo creo que estamos conformando un grupo de entrenadores que tenemos ya cierta experiencia en esto y nos avala el trabajo que hemos venido realizando con los diferentes jugadores que ya se encuentran en los diferentes equipos profesionales”.

Finalizó diciendo que el futbolista veracruzano tiene talento, trabaja bien y cuenta con todas las cualidades necesarias para trascender profesionalmente, pero a veces se queda corto en algunos aspectos que los aleja del éxito.

“Cuando hay dedicación y hay talento los resultados se van a dar, obviamente si el talento existe pero no nos dedicamos exclusivamente para lo que estamos trabajando, muy difícilmente se llega, entonces vamos a inculcarle mucho al joven para que trabaje, para que entrene, para que sea disciplinado y pueda cumplir el sueño que muchos tuvimos de jugar alguna vez en un equipo de primera”, concluyó.

