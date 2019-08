La Liga Oropeza abre sus inscripciones para la temporada 2019-20

A partir de este momento quedan abiertas las inscripciones para el Campeonato 2019-2020 de la Liga Oropeza de Futbol Infantil y Juvenil, la entidad futbolera con mayor presencia en el ámbito federado de las últimas temporadas y que es presidida por Aurelio Guerra Grajales.

De acuerdo a la convocatoria lanzada por la dirigencia de la liga, se informa que la ceremonia de inauguración se llevará a cabo el 21 de septiembre a las 18 horas en la que ha sido considerada su casa, la Unidad Deportiva Fernando Pazos Sosa.

En esa misma ceremonia se llevará a cabo la entrega de trofeos de la campaña anterior, la 2018-19 que por cierto está ya en el último aliento con un par de finales por definir.

Las categorías convocadas para la próxima temporada son las siguientes: Biberón, para nacidos 2014-15; Infantil “BB”, 2012-13; Infantil “B”, 2010-11; Infantil “A”, 2008-09; Juvenil “A, 2006-07; Juvenil “B”, 2004-05; Juvenil “C”, 2001-02-03; así como la Premier, 2000-1999 y 1998, con un refuerzo 97.

Como ha sido una costumbre y la cual ha funcionado, el campeonato se dividirá en dos fases, la Copa y posteriormente la liga, cuyo sistema de competencia será definido de acuerdo al número de equipos participantes.

Los trofeos que se ofertan para la venidera campaña por categoría son los siguientes: campeones de Copa, del primero al tercero de liga, monarca de goleo individual y campeón de campeones o campeonísimo.

La convocatoria fue lanzada con fecha del 1 de agosto, de acuerdo a lo que informó el presidente Aurelio Guerra Grajales, al tiempo que guardó con recelo el nombre que llevará el campeonato próximo, entendiendo que se trata siempre se dar un reconocimiento a quienes han colaborado directa o indirectamente con este deporte.

CARTA DE PRESENTACIÓN

Por otra parte, la Liga Roberto Oropeza ha dejado una gran huella en las más recientes campañas, no solo por el desarrollo de la competencia casera sino porque a nivel estatal su participación ha sido espectacular, tan es así que la Sub 15 coronada monarca en la entidad se alista para el nacional, instancia que emula a la Sub 17 que tuvo una buena actuación en el certamen nacional celebrado en esta entidad hace un par de temporadas.

