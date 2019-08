Hay Campeones del Torneo de Verano en la Liga Intermunicipal Talento Veracruzano

Llegó a su fin la edición 2019 del Torneo de Verano de la Liga Intermunicipal Talento Veracruzano, el cual definió a los campeones de todas sus categorías durante este fin de semana.

Los campos de La Primavera, en el municipio de Medellín de Bravo, fueron sede de los encuentros finales de este torneo, que se viene realizando por segundo año consecutivo y que es el previo de la temporada 2019-2020.

Tras cinco semanas de actividad, los equipos Atlético Chiveria en la Sub 9, S.C Tejeria en la Sub 11, Filial León en la Femenil, Gladiadores CEUL en Sub 17 y Filial León se coronaron campeones en este certamen.

En las dos primeras finales del evento, el Sporting Club Tejería en la categoría Sub 11 y la Filial León en Sub 15, fueron los primeros en coronarse en el torneo.

La filial del cuadro Esmeralda se impuso 4-0 sobre el Atlético Chivería con anotaciones de Diego Balaram en dos ocasiones, Guillermo Hernández y Drake Guzmán.

Por su parte la Fiera veracruzana hizo lo propio en la categoría Sub 15 tras vencer también 4-0 al cuadro de Real Estudiantil.

Los goles del triunfo del equipo verde fueron obra de Manuel Antonio Marín Rosas, en dos oportunidades, así como de Pedro Manuel Vergara Cárcamo y Edson Gadiel Aguilar Jacome.

La Filial de León alzó su segundo trofeo de la tarde, cuando su cuadro femenil Sub 17, terminó venciendo 3-1 a la Escuela Chivas Veracruz.

Doblete de Dafne Estefanía y un gol de María Isabel Barajas Cortés, le dieron el triunfo y el título al Equipo de León Femenil, quien logró llevarse los honores en este Torneo de Verano de la Intermunicipal, en su edición 2019.

En la categoría Sub 17 varonil, los Gladiadores CEUL derrotaron 3–1 a la Filial León Veracruz, para llevarse el campeonato de este torneo.

Finalmente en el duelo entre Atlético Chiveria y Cefor Pachuca Veracruz Sub 9, los de Chiveria se llevaron el triunfo del partido y así se coronaron campeones absolutos.

Lo mejor del Torneo.

Pedro Manuel Vergara Cárcamo |Campeón de goleo con Filial León

José Góngora | mejor portero con Filial León

Luisa Fernanda Padilla | campeona de goleó Chivas femenil

Nayely Isidoro Calixto | mejor portera con Chivas femenil

William Ocejo Triana | campeón de goleo con Atlético Chiveria

Said González Peralta | mejor portero con Atlético Chiveria

Hugo Enrique Morales Jiménez | campeón de goleo con Gladiadores CEUL

Fernando Fonseca Herrera | mejor portero con CEUL.

