Defensivo de New England Patriots se declara inocente sobre cargos de posesión de cocaína

Si no son balones desinflados son problemas extra cancha pero los jugadores de New England Patriots siempre andan metidos en líos. Ahora fue Patrick Chung, quien desistió a una comparecencia ante la corte en Nueva Hampshire por un cargo de posesión de cocaína y un abogado presentó una declaración de inocencia en su nombre.

El defensor estelar de los Patriots debe regresar a la corte del condado de Belknap, en Laconia, New Hampshire, el 8 de noviembre. Justo en esa semana los Patriots tienen su semana libre, por lo que el profundo no debería tener problemas para presentarse a su audiencia.

El incidente ocurrió el 25 de junio en la casa de Chung en Meredith, New Hampshire. La policía incluso obtuvo evidencia de la situación, pero en ese momento el jugador de los Pats no fue arrestado.

Según la acusación, Chung “poseía o tenía bajo su control una cantidad específica de cocaína” en Meredith y que el jugador cometió este acto a sabiendas de lo que implicaba. La posesión de cocaína es un delito grave de Clase B y conlleva una posible pena de prisión de hasta siete años en New Hampshire.

Chung no ha participado en ningún partido de la pretemporada y el coach Bill Belichick se negó a responder preguntas sobre su situación la semana pasada.

Patrick Chung has entered a plea of not guilty in NH on a cocaine-possession charge. He’s scheduled to be back in court on Nov. 8.

Chung was in the locker room yesterday, FWIW, and his teammates have all spoken positively about him since this situation came to light.

