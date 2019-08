Dak Prescott rechaza millonaria oferta de Dallas Cowboys

30 millones dólares por temporada parecen no ser suficiente para que Dak Prescott continue su carrera con Dallas Cowboys, así lo dio a conocer Michael Lombardi, periodista de ‘The Athletic’.

En caso de haber aceptado la oferta, Dak se hubiera convertido en el sexto mariscal mejor pagado de la NFL. La cima de esa tabla la ostenta Russel Wilson, QB de Seattle Seahawks, quien percibe un sueldo de 35 millones por campaña.

If Dak Prescott has turned down an offer in the 30 million per year range, which is what I am hearing, then he is nuts. Not a top-five quarterback

— Michael Lombardi (@mlombardiNFL) August 11, 2019