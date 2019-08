Cristiano habla de su ‘néMessis’

Pese a que ya no comparten competición doméstica y sus caminos no se han vuelto a cruzar en un terreno de juego desde que dejó al Real Madrid, la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi sigue creciendo campaña tras campaña.

En una entrevista para TV1, el portugués aseguró que parte de su crecimiento es gracias a la competencia sana que mantiene con la ‘Pulga’.

“No tengo dudas de que Messi me ha convertido en un mejor jugador y viceversa”, apuntó el ‘Bicho’.

“Cuando me ve ganar trofeos debe dolerle, y lo mismo para mí cuando lo hace él”, señaló Cristiano quien además confesó “realmente admiro la carrera que ha tenido y, por su parte, ya ha hablado de la decepción cuando dejé España porque apreciaba la rivalidad”.

El ahora atacante de la Juventus se animó a comparar su rivalidad con Messi con la de Senna y Prost en la Fórmula Uno y la de Michael Jordan en la NBA.

“Es una buena rivalidad, pero no es única. Michael Jordan las tenía en el baloncesto, Ayrton Senna y Prost en la Fórmula 1… Lo que todos tenían en común es que eran rivalidades saludables. Tengo una excelente relación profesional con Messi porque hemos estado compartiendo los mismos momentos durante 15 años”, concluyó Cristiano, que incluso se atrevió a decir: “nunca hemos cenado juntos, pero no veo por qué no podemos hacerlo en un futuro”.

