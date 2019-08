Cristiano explica el origen de su famoso grito

Imitado por muchos futbolistas, el festejo de Cristiano Ronaldo es quizá uno de los más emblemáticos del futbol moderno y tras varios años celebrando de la misma manera, el portugués se animó a revelar el origen de su peculiar festejo.

“”La hice por primera vez cuando jugamos en Estados Unidos contra el Chelsea y no se cómo se me ocurrió. Sólo marqué y lo hice. Fue natural para ser sinceros”, confesó Cristiano en una entrevista con el portal Soccer.com.

“Después, me gustó y lo hice más habitualmente. Vi que a la gente le gustaba, después me frenaban y me decían ‘Cristiano, siiiuuu’, me recordaba por la celebración y seguí haciéndolo”, detalló el jugador.

La actividades regresan al futbol italiano y nueva temporada de la Serie A arranca con el encuentro del Parma ante la Juventus, el próximo sábado 24 de agosto.

