Corrige detalles “El Misil” Diego López, rumbo a Lima 2019

El campeón mundial de paranatación, Diego López Díaz, ajusta detalle para lo que será su participación en sus segundos Juegos Parapanamericanos, que en tres semanas iniciarán en Lima, Perú.

El veracruzano regresó a los trabajos en la Alberca del Centro Paralímpico de la capital del país, junto al equipo que comanda Fernando Gutiérrez Vélez, tras tres semanas de campamento en Tuxpan y Boca del Río.

“Estamos recuperando la altura que habíamos estado llevando y estamos muy contentos por el respaldo que tuvimos del Instituto Veracruzano del Deporte, de la Asociación Veracruzana de Deportes Sobre Silla de Ruedas, del ayuntamiento de Tuxpan, es algo que necesitábamos hacer para encontrar los volúmenes.

“Nos fue bastante bien a pesar del calor y la humedad que se sentía en la alberca, pero salimos adelante, veo a mis compañeros también muy bien, bastante animados, vamos por buen camino, en lo que son las pruebas cortas, que son mi fuerte me siento bastante bien”, destacó.

Sin embargo, “El Misil” xalapeño reconoció que por momentos la altura de la Ciudad de México le ha jugado algunas pasadas en esta semana de volverse de readaptación, pero confía que para el lunes venidero estará al 100 por ciento y poder explotar su prueba de fondo, que es la de los 200 metros libres.

“Estamos nadando bastante volumen acá también para recuperar la base aeróbica y estamos enfocados, nos vamos a ir tentativamente el 19 de agosto para Lima.

“Y tenemos toda la actitud para seguirnos preparando y muy motivado también por los resultados que han tenido los compañeros convencionales, eso nos motiva para demostrar allá en Lima”, subrayó.

En la parte técnica, López Díaz señaló que corregirá unos detalles en el dorso y es algo que tiene ya casi dominado.

“Hay que tener confianza en lo que estamos haciendo, a pesar de todo lo que está pasando, también el 13 será nuestro abanderamiento y el viernes tendremos las pruebas de trajes de baño y todo lo estamos haciendo con anticipación para que no nos agarren las carreras.

“Y el 13 pues estaré en la escolta, algo muy bonito porque sólo había estado en la escolta para un Mundial, pero aquí y ahora vale más estar en unos Juegos Parapanamericanos porque se está más a la expectativa de la competencia, y me siento muy contento”, comentó.

A pesar de no haber conocido aún el centro acuático de Lima, Diego confía en que no haya sorpresas, y al ser una instalación cerrada no tendría porque haber problemas con el clima, que se ha dado fresco en la capital peruana.

