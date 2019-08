Concluyó exitosa Clínica de Judo, impartida por el olímpico Nabor Castillo

Javier Tello / El Dictamen

En la Arena Veracruz concluyó la clínica de Judo impartida por Nabor Castillo Pérez a invitación del Instituto Veracruzano del Deporte, a través del entrenador José Manuel Cabrera Sosa y en la que tomaron parte alrededor de 50 niños y jóvenes los días miércoles y jueves.

El judoka olímpico originario del Estado de Hidalgo y quien ha cosechado logros nacionales e internacionales a lo largo de casi 21 años de trayectoria deportiva comentó que esta clínica fue con el objetivo de practicar un sinnúmero de técnicas, transmitirle a los jóvenes atletas su experiencia internacional pero sobre todo darles el mensaje de que siempre se puede lograr todo lo que ellos se propongan.

“Vine como lo dije, como lo vieron los niños, a transmitirles un poquito de mi experiencia que tengo, pues ya en mis años de competidor, de entrenamiento, ya alrededor de 21 años practicando este deporte, pues he tenido la fortuna de ir a muchos campos de entrenamiento, torneos a nivel internacional y a unos Juegos Olímpicos y pues transmitirles un poquito de toda esa experiencia que he adquirido durante todos estos años“.

Se dijo contento del desempeño de estos jóvenes atletas y comentó acerca del nivel que pudo apreciar “se ve nivel, se ve calidad aquí en el Estado de Veracruz, hay niños fuertes, pequeñitos, niños que ahorita están con grandes posibilidades de ir un Panamericano infantil, y pues es impulsarlos, motivarlos, buscar el chip para que busquen algo grande, no que se limiten a cosas mínimas sino que abran su panorama, que puedan lograr cosas que todavía no están en sus mentes, que se la crean que son buenos porque aquí hay grandes atletas“, indicó.

Y acerca de este mensaje sobre cumplir las metas que se propongan agregó, “pues yo vengo del Estado de Hidalgo, un Estado muy pequeño, y pues transmitirles eso, que no importa de donde vengan, si son grandes, chicos, gordos o flacos, si su meta es algo grande lo pueden lograr, las limitaciones se las pone uno mismo, y no porque la gente diga no lo vas a lograr significa que no se puede “ afirmó.

El destacado judoka habló por último sobre sus proyectos y actividades próximas “ahorita vienen 3 Grand Slam para cerrar el año, Grand Slam en Brasil, Grand Slam en Abu Dabi y Grand Slam en Osaka Japón, tres torneos muy fuertes, pero bueno son torneos que dan puntos para Juegos Olímpicos, torneos muy importantes y pues bueno, ya es la recta final para Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ya estamos a punto de cerrar este año, y pues bueno seguimos en la preparación, seguimos pues con la mira hacia Juegos Olímpicos y pues a dar el resto para clasificar “ finalizó.

Al concluir el atleta hidalguense convivió un buen rato con los niños y familiares de ellos quienes le pidieron la foto del recuerdo a esta destacada figura del Judo nacional e internacional.

