Comienzan las visoría del club Toluca en Veracruz

Carlos López / El Dictamen

El visor de los Diablos Rojos del Toluca de la Liga MX, Bernabé Velázquez Gomez, aseguró que el Estado de Veracruz es uno de los más importantes en el país en cuanto a la producción de futbolistas se refiere, destacando que la entidad se caracteriza por tener a jóvenes con mucho talento.

De visita en Veracruz por invitación del proyecto Coaching For Performance Soccer que dirige Diego Armando Rodríguez Castillo, el profesor Velázquez Gómez dijo que su presencia en la zona conurbada tiene un objetivo claro, que es encontrar a jóvenes futbolistas que puedan integrarse al Club Toluca.

“Cada año hago un censo de los equipos de primera división Sub 20, Sub 17 y Sub 15 para ver que zonas del país están generando más futbolistas y siempre Veracruz ha sido importante, a lo mejor no en cantidad, pero si en jugadores de mucho talento y es una zona que habría que aprovechar, vamos a diseñar algo no solo aquí en Veracruz sino en todo el Estado y darle frecuentemente una visitada al Estado, queremos zonificar, estoy hablando con Diego Rodríguez para organizar esto en varios lados, pero de hay talento hay talento, solo hay que salir a buscarlo”.

El descubridor de futbolistas como Francisco “Kikín” Fonseca, Leobardo López, Jesús Mendoza, Álvaro Ortiz, Alfredo Frausto, entre otros, explicó que a diferencia de otros visores, no busca algún perfil o biotopo de jugador.

“En si no se busca algo especial si no que tenga talento, que quieran llegar, ya en mi función como visor es detectarlos, ver que con un proceso puedan llegar a ser figuras y sobre todo convencerlos que tienen el talento y que luchen por el sueño que tienen, porque muchos tienen el sueño por ejemplo de jugar en Europa, pero no hacen nada por jugar allá, entonces aquí una gran ventaja que yo veo con el profesor Diego (Rodríguez) y el profesor (Rogelio) Calderón la forma en que están trabajando, es un proyecto interesante, creo que se puede lograr algo”.

Indicó que esta será la primera visita de muchas más que estará haciendo al Estado, pues la idea es poder encontrar a esos jugadores con condiciones, proyectarlos y poder llevarlos a debutar en Primera División.

“Vamos a hacer una especie de convenio donde la prioridad sea Toluca y aprovechar la puerta que abrió Isaías Violante porque hoy en día es un jugador, porque a pesar de su juventud es un jugador muy maduro, tiene mucho futuro y sabiéndolo llevar por el camino del bien, que no se maree, preparándolo mentalmente seguramente llegará lejos”.

Sobre Isaías Violante, recordó que a este jugador lo vio en un Torneo Estatal en Poza Rica cuando jugaba con el CEFOR Pachuca Veracruz y al percatarse que él y otros jugadores tenían talento, invitó al equipo completo a una visoria a Toluca y en esta Isaías se quedó. Este sistema de llevar y observar equipos completos le ha traído mucho éxito en su trabajo.

El profesor Bernabé Velázquez Gomez, ha podido llevar en su carrera a más de 60 jugadores a la Primera División, de los cuales 18 han sido seleccionados nacionales. Ha colaborado en clubes como Curtidores, León, Selección Mexicana, así como el proyecto Nike Soccer y desde 2016 trabaja para el Toluca.

El descubridor de talentos permanecerá en Veracruz hasta el próximo jueves 22 de agosto observando jugadores a través del proyecto CFP Soccer en los campos de la Panchita a partir de las 4 de la tarde.

Después de la primera fase de este proceso, donde observó a jugadores para el equipo femenil y la Sub 17 los días lunes y martes, para este miércoles 21 estará trabajando con los de la categoría sub 13 y para el jueves 22 de agosto lo hará con los de la categoría sub 15.

Síguenos en Facebook ED deportes

Más noticias AQUÍ